Bloomberg: Белый дом может начать проверку сделки Маска из-за его комментариев по Украине

Белый дом не исключает, что придется устроить проверки в сфере национальной безопасности по сделке американского предпринимателя Илона Маска на фоне его заявлений об Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

До этого основатель Tesla и SpaceX Маск объявил, что SpaceX больше не может финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине. Потом он передумал, отметив, все услуги будут по-прежнему предоставляться.

«Чиновники администрации []президента США Джо] Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области национальной безопасности некоторые сделки Илона Маска...», — уточняют в СМИ.

Поясняется, что проверка может коснуться сделок по покупке сервиса Twitter и системы SpaceX Starlink.

Официальных подтверждений, что в отношении сделок предпринимателя Маска будут следственные действия, сейчас нет.

Ранее стало известно, что Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании.