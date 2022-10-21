Годовая инфляция в Японии ускорилась до рекордных с 1991 года 3%

Уровень инфляции в Японии в годовом выражении по итогам сентября ускорился до 3%. Это рекордный показатель с августа 1991 года, он опережает целевой показатель на 1%, сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на министерство общенациональных дел и коммуникаций.

«Базовые потребительские цены в Японии подскочили на 3,0% в сентябре, что стало самым резким приростом за 31 год. <....> Базовый общенациональный индекс потребительских цен без учета волатильных свежих продуктов питания остается выше целевого показателя Банка Японии в 2% шестой месяц подряд», — говорится в материале.

На рост темпов инфляции в азиатской стране повлияли несколько факторов. Среди основных — резкое ослабление курса иены к американскому доллару, а также увеличение цен на ряд импортных товаров и на энергоносители, что было обусловлено усилением глобального энергетического кризиса, объяснил главный экономист компании Daiwa Securities Co. Тору Суехиро.

«Рост цен расширяется, и эффект слабой иены проявляется в более широком спектре товаров, таких как товары длительного пользования. Потребители не могут перестать покупать продукты питания и другие предметы повседневного спроса, поэтому они сокращают свои расходы на такие услуги, как развлечения, что может нанести удар по сектору услуг», — пояснил он.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, с учетом повышения налогов ключевой показатель инфляции показал самый большой прирост с сентября 2014 года, заключается в статье.

20 октября курс японской валюты опустился до 149,2 иены за доллар впервые за последние 32 года. Столь низкой отметки не фиксировали с августа 1990 года. Падение курс японской валюты обусловлен особенностями денежно-кредитной политики Банка Японии, который продолжает держать уровень ключевой ставки в стране на отрицательном уровне и не проводит на регулярной основе валютные интервенции.