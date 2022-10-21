Пушков усомнился в возможности США убедить Эр-Рияд отказаться от снижения добычи нефти

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США вряд ли сумеют убедить Саудовскую Аравию отказаться от снижения нефтедобычи.

«У Саудовской Аравии нет ни малейшего намерения давать задний ход. Решение о снижении добычи принято всеми странами ОПЕК+», — написал он в Telegram-канале.

Пушков предположил, что Эр-Рияд не отступит, несмотря на угрозы санкций и остановку поставок оружия со стороны Вашингтона.

5 октября 2022 года альянс ОПЕК+ решил снизить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября.

Издание The Hill назвало это решение «пощечиной» президенту США Джо Байдену.

После этого Байден заявил, что необходимо «переосмыслить» отношения Вашингтона и Эр-Рияда.

На этом фоне американский сенатор Ричард Блюменталь сообщил, что проект о прекращении на год продаж оружия Саудовской Аравии внесен в сенат США.

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