Рубини предсказал финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х»

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Alex Grimm/Reuters

Американский экономист Нуриэль Рубини, генеральный директор Roubini Macro Associates заявил, что глобальная экономика окажется в стадии стагфляции, поскольку центральные банки стремятся сдержать инфляционные ожидания. Об этом он рассказал в интервью подкасту Odd Lots, пишет агентство Bloomberg.

В 2022 году акции упали более чем на 20%, в сфере прямых инвестиций наблюдается напряженность, в американском рынке недвижимости началось охлаждение и уменьшение кредитования, указал специалист.

Рубини считает, что США и мир ждет финансовый шок и «период, сочетающий в себе худшее из 1970-х годов и мирового финансового кризиса». По его оценке, произойдет крах крупных игроков. В пример он привел Lehman Brothers в 2008 году.

Ранее Минфин Японии заявил о рекордном торговом дефиците за шесть месяцев. Схожий негативный торговый дисбаланс фиксировался в стране по итогам второго полугодия 2013 финансового года. Однако тогда разница между импортом и экспортом была не столь значительной. Тогда дисбаланс составил 8,76 трлн иен, или $58,43 млрд по текущему курсу.

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