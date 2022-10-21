La Repubblica: решение по ограничению цен на газ из России будет отложено до ноября

Решение по ограничению цен на газ из России будет отложено до ноября, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источники в европейских правительствах.

Принятию ограничений на российский газ препятствуют Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды. Публично риски в связи с установлением потолка цен на российский газ озвучил канцлер Германии Олаф Шольц — он заявил, что в таком случае под риском окажутся поставки.

В противовес Австрии, Венгрии, Германии и Нидерландам выступают премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон. Драги, по данным газеты, утверждает, что введение потолка цен на российский газ нанесет удар по доходам России и станет его победой на европейской арене.

Очередной саммит ЕС по вопросам поставок газа пройдет в ноябре — именно тогда страны вернутся к вопросу потолка цен.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Twitter назвал Еврокомиссию «посетителем бара, который сам хочет установить цену на пиво», комментируя намерение ЕК ввести ценовой потолок на газ из России.