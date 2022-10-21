Россияне стали активнее открывать вклады в банках за последние полгода

Жители России с марта 2022 года стали активнее открывать вклады и накопительные счета в государственных и коммерческих банках. Это следует из исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Если в марте только 7% граждан открывали или пополняли вклады и накопительные счета в государственных банках, то в сентябре их доля увеличилась до 18%. Доверие к сбережениям денег в коммерческих банках также выросло: в марте открывали в них вклады 5% россиян, за полгода эта цифра увеличилась до 9%.

Авторы исследования отмечают, что за полгода снизилось доля тех, кто предпочитал снимать деньги со счетов и хранить их в наличном виде: в марте таких было 16%, в сентябре — 12%.

Согласно результатам опроса, россияне к сентябрю стали проявлять больше интереса и к другим способам сбережения средств. Например, 6% респондентов сообщили, что вложились в золото (5% в марте), 5% приобрели недвижимость (2% в марте). 4% опрошенных сообщили, что покупали акции и другие ценные бумаги (2% в марте), еще 4% — что вложили деньги в негосударственные пенсионные фонды (1% в марте).

По словам директора направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Екатерины Сушко, из-за нестабильности на финансовых рынках делать долгосрочные накопления стало сложно. Поэтому многие, кто раньше хранил деньги в иностранных ценных бумагах и фондах, стали выбирать иные варианты сохранения средств.

«Высвободившиеся средства, особенно если речь идет о достаточно крупных суммах, просто невозможно и неразумно хранить «под подушкой». Люди стали искать альтернативные способы сбережения. Поэтому неудивительно, что мы видим рост интереса россиян к недвижимости, металлам, банковским счетам. Однако стоит помнить о том, что сложившаяся ситуация носит временный характер, и когда инвестиционные возможности фондового рынка станут снова демонстрировать относительную стабильность, вполне вероятен переток средств в обратном направлении и возвращение к прежним докризисным показателям востребованности сберегательных продуктов», — пояснила Сушко.

Опрос проводился Аналитическим центром НАФИ в сентябре 2022 год среди 1600 человек 18 лет и старше в 53 регионах России.