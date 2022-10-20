Молдавия закупила 10 млн куб. м газа на случай прекращения поставок от «Газпрома»

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Stoyan Nenov/Reuters

Молдавия закупила 10 млн кубометров газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на молдавскую энергетическую компанию Energocom.

В компании отметили, что газ будет храниться на Украине и будет использоваться в случае прекращения поставок от «Газпрома».

Сейчас страна получает газ от «Газпрома» по цене $1031 за 1 тыс. кубометров. С октября «Газпром» сократил поставки газа в Молдавию на 30%.

Ранее сообщалось, что Молдавия приблизится к Евросоюзу (ЕС) и своей независимости, если будет уменьшать потребление газа из России. Об этом на телеканале Vocea Basarabiei заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

По ее словам, несмотря на протесты и недовольство населения, отказ от газа должен быть, так как цены на него очень высокие.

5 октября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о сокращении потребления газа в стране более чем на 30%. В то же время Спыну призвал жителей продолжить экономию использования топлива в преддверии старта зимнего отопительного сезона.

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