Японский производитель компонентов Murata предупредил о снижении спроса на смартфоны

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Twitter/letsgodigital.org/Google/Xiaomi

Компания-производитель комплектующих для смартфонов Murata Manufacturing заявила, что снижение спроса на эти телефоны продолжится в 2023 году. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на заявление президента компании Норио Накадзима.

Президент Murata Manufacturing отметил, что в 2021 году в компании ожидали существенное восстановление спроса на этом рынке в 2022 году, однако этого не случилось, и нет оснований ждать значительного улучшения в 2023 году.

Он связал снижение спроса, в первую очередь, с сильным спадом продаж в Китае.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании Canalys написало, что по итогам третьего квартала 2022 года объемы мировых поставок смартфонов упали на 9%. Этот показатель стал самым минимальным за последние восемь лет и был обусловлен низкой покупательной способностью населения большинства стран.

В июне издание «Известия» написало, что цены в российских магазинах на iPhone падают в течение двух месяцев подряд. Среди причин падения стоимости тогда назвали резкое снижение спроса на гаджеты Apple и стабилизация курса рубля.

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