Philip Morris снизил поставки сигарет и деталей для электронных сигарет в Россию

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (бренды Marlboro, L&M, Parliament, Chesterfield) сократил поставки сигарет и устройств нагревания табака (HTU) в Россию в январе — сентябре 2022 года на 6,5% относительно аналогичного периода 2021 года. Информация об этом содержится в отчетности, которую пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Уточняется, что за первые девять месяцев 2022 года компания поставила в Россию 48,6 млрд единиц продукции (сигареты и HTU).

За этот же период совокупная мировая отгрузка сигарет выросла на 0,3%, до 467 млрд штук, HTU — на 10,9%, до 77 млрд устройств.

В июле агентство Bloomberg написало, что американский табачный концерн Philip Morris International планирует ближе к концу 2022 года покинуть российский рынок. Тогда исполнительный директор Яцек Ольчак сказал, что доля продаж концерна в России составляет 27% от всей производимой продукции, и уход компании из России является «сложным процессом».

В августе сообщалось, что британский производитель сигарет Imperial Brands, который покинул российский рынок весной, начал передавать права на марки новым владельцам своих местных активов.

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