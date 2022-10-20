Bloomberg: экспорт дизеля из Азии приблизился к рекорду из-за его дефицита в Европе

Экспорт дизельного топлива из Азии в Европу приблизился к трехлетнему рекорду, достигнув 306 тысяч баррелей в день. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Отмечается, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Азии резко нарастили поставки дизеля в Европу, поскольку регион столкнулся с дефицитом этого вида топлива.

Ведущий аналитик Vortexa по рынкам Азии Серена Хуанг спрогнозировал сохранение зависимости Европы от поставок дизеля из Азии в ближайшее время, поскольку у региона нет избытка в запасах топлива в преддверии зимы. В октябре компания ожидает дополнительный рост поставок в Евросоюз (ЕС) от ближневосточных НПЗ.

Азиатские НПЗ продают дизель Европе с большой надбавкой в сравнении с ценами в самой Азии. Согласно данным PVM Oil Global, к 20 октября премия увеличилась до $60,5 за тонну, при том что в 2021 году в среднем составляла всего $7,4 за тонну.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз исследовательской компании Wood Mackenzie написало, что запасы дизеля в ЕС зимой опустятся до минимума с 2011 года из-за прекращения российских поставок.