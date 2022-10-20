Банк России: объем денег россиян на вкладах в банках по итогам сентября сократился на 1,4%

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Физические лица сняли со вкладов в российских банках в сентябре 458 млрд рублей или 1,4%. Информация об этом следует из материала Банка России «О развитии банковского сектора РФ в сентябре 2022 года».

«Средства населения снизились по итогам сентября на 458 млрд рублей (-1,4%), отток пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги», — сказано в документе, который подготовили в регуляторе.

В материалах отметили, что россияне склонны снимать наличные в стрессовых ситуациях, как это было, например, в начале года, но потом обычно возвращают деньги в кредитные организации.

Юридические лица, наоборот, нарастили объем средств в кредитных организациях по итогам сентября — на 0,9 трлн рублей или 2,3%.

Накануне пресс-служба российского Центробанка выпустила бюллетень «О чем говорят тренды», в котором сказано, что россияне после начала частичной мобилизации в стране начали еще больше экономить на повседневных вещах и отказываться от необязательных трат, например развлечений или такси.

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