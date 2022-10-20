Премьер Молдавии напомнила, что «Молдовагаз» может потерять свою газотранспортную сеть

Молдавско-российская энергетическая компания «Молдовагаз» может потерять свою газотранспортную сеть, если не вернет выделенные правительством деньги в кредит для помощи в оплате счетов перед российской государственной энергетической компанией «Газпром». Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью телеканалу Jurnal.

«Молдовагазу» выделяют деньги под залог газотранспортной сети нашей страны. <...> Если этот долг не будет возвращен до 1 мая (2023 года), то мы заберем газотранспортную сеть», — сказала Гаврилица.

По ее словам, «Молдовагаз» получила кредит в размере 1 050 млн леев (около $54 млн) под залог 100% доли национальной энергокомпании в его дочернем предприятии «Молдоватрансгаз». Деньги выделили под 21,5% годовых.

Погашение долга и своевременные платежи со стороны «Молдовагаза» — одно из главных условий, на которых «Газпром» согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию. У «Молдовагаза» существуют проблемы с оплатой из-за искусственного сдерживания роста внутренних тарифов властями страны.

«Молдовагаз» создали в 1999 году. «Газпром» контролирует 50% акций «Молдовагаза», еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, 13,44% — Приднестровью. Эта непризнанная республика передала свою долю в управление «Газпрому».

Накануне вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти откроют кредит для молдавской энергетической компании «Молдовагаз» под залог газотранспортной системы страны, чтобы та могла вовремя рассчитаться с «Газпромом» без риска прекращения поставок.