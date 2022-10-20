Вице-премьер Белоусов: экспортные скидки на российский уголь достигли 50-60%

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В настоящее время российские предприятия вынуждены продавать уголь зарубежным покупателям со скидками 50-60%. Это обусловлено действием международных санкций, включая эмбарго Евросоюза, приводит слова вице-премьера России Андрея Белоусова «Коммерсантъ».

«У нас дисконты по углю составляют 50-60%. То есть отклонение вниз контрактных наших цен, которые угольщики заключают, — они примерно в два раза дешевле вынуждены продавать уголь, чем по рыночным ценам», — заявил Белоусов в ходе выступления на экспортном форуме «Сделано в России».

Однако за счет низких сырьевых цен российским поставщикам удается компенсировать большие дисконты повышенным спросом со стороны некоторых стран. Благодаря этому экспортоориентированным предприятиям удалось пройти сложный кризисный этап, вызванный антироссийскими санкциями, добавил он.

«У нас тоже дешевые энергоресурсы. И благодаря этим дешевым энергоресурсам мы в частности смогли довольно спокойно смогли пройти те кризисы, которые есть <....> Оказывается, что это (экспорт угля с большими скидками — «Газета.Ru») рентабельно и вполне допустимо», — заключил Белоусов.

18 октября аналитики отраслевого агентства CoalMint представили статистические данные, согласно которым поставки российского энергетического угля в Индию в сентябре упали на 12% и составили 1,5 млн тонн. Спад по итогам первого месяца осени был обусловлен логистическими трудностями.

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