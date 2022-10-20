Шольц обвинил Путина в использовании энергии и голода в качестве оружия против Запада

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин использует энергию и голод в качестве оружия против Запада. Его слова на выступлении в бундестаге передает Reuters.

Канцлер отметил, что несмотря на это, Путин не сумел «сломить единство Запада».

Шольц также подчеркнул, что Германия освободилась от зависимости от российского газа и теперь работает над снижением цен на энергоносители, в том числе посредством заключения новых контрактов на поставку газа с другими странами.

По словам главы ФРГ, стране удалось на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон «разъярен» из-за решения Олафа Шольца направить миллиарды евро в энергетическую сферу ФРГ без предварительных консультаций с Парижем.

Ранее федеральное сетевое агентство Германии допустило, что в стране может возникнуть дефицит газа «уже к концу февраля». Регулятор указал, что Германия сможет избежать дефицита топлива только, если будет «жестко придерживаться» мер по снижению потребления газа на 20%, и три терминала по приему сжиженного природного газа будут введены в эксплуатацию «не позднее начала 2023 года».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть