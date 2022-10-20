Шольц обвинил Путина в использовании энергии и голода в качестве оружия против Запада

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин использует энергию и голод в качестве оружия против Запада. Его слова на выступлении в бундестаге передает Reuters.

Канцлер отметил, что несмотря на это, Путин не сумел «сломить единство Запада».

Шольц также подчеркнул, что Германия освободилась от зависимости от российского газа и теперь работает над снижением цен на энергоносители, в том числе посредством заключения новых контрактов на поставку газа с другими странами.

По словам главы ФРГ, стране удалось на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон «разъярен» из-за решения Олафа Шольца направить миллиарды евро в энергетическую сферу ФРГ без предварительных консультаций с Парижем.

Ранее федеральное сетевое агентство Германии допустило, что в стране может возникнуть дефицит газа «уже к концу февраля». Регулятор указал, что Германия сможет избежать дефицита топлива только, если будет «жестко придерживаться» мер по снижению потребления газа на 20%, и три терминала по приему сжиженного природного газа будут введены в эксплуатацию «не позднее начала 2023 года».