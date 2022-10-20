Сбербанк готов рассматривать запуск бивалютных депозитов в дружественных валютах

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Пресс-служба Сбера

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах международного экспортного форума «Сделано в России-2022» заявил, что при наличии клиентского спроса банк готов рассматривать запуск бивалютных депозитов для рубля и валют дружественных стран, как это было сделано с юанем. Об этом сообщает РИА «Новости».

»Сбербанк готов рассмотреть подобные продукты и для других валют дружественных стран при наличии клиентского спроса, росте доли расчетов в национальных валютах и налаженной платежной инфраструктуры в рамках сети прямых корреспондентских отношений с банками дружественных стран», — сказал он.

Кроме того, Сбербанк в октябре сообщил, что запустил онлайн бивалютный депозит в валютной паре рубль/юань для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в юанях.

«Бивалютный депозит – это депозит, который дает возможность конвертации из базовой в альтернативную валюту без комиссии», — объяснили в Сбере.

Ранее Попов сообщил, что Сбер видит высокий интерес к своей платформе по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), а также ищет возможности реализации выпуска невзаимозаменяемых токенов (NFT).

«Мы отмечаем высокий интерес к платформе. В первую очередь клиентов интересует быстрый цифровой механизм выпуска цифровых финансовых активов. Мы в свою очередь продолжаем пилотирование платформы ЦФА и совершенствование ее функционала», — говорил Попов.

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