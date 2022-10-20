Сбербанк видит высокий интерес к своей платформе цифровых финансовых активов

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Пресс-служба Сбера

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов на международном экспортном форуме «Сделано в России-2022» заявил, что Сбер видит высокий интерес к своей платформе по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), а также ищет возможности реализации выпуска невзаимозаменяемых токенов (NFT). Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, Банк России в марте включил Сбербанк в реестр операторов цифровых финансовых активов. При этом Сбер произвел первый выпуск ЦФА на своей платформе в июле.

«Мы отмечаем высокий интерес к платформе. В первую очередь клиентов интересует быстрый цифровой механизм выпуска цифровых финансовых активов. Мы в свою очередь продолжаем пилотирование платформы ЦФА и совершенствование ее функционала», — сказал Попов.

По его словам, банк по-прежнему заинтересован в выпуске NFT.

«Безусловно, «Сберу» интересен NFT как новый продукт. В настоящее время мы оцениваем текущее законодательство, ищем приемлемые варианты для реализации», — сообщил зампред правления Сбера.

Он отметил, что сейчас банк проводит сделки в сфере децентрализованных финансов (DeFi) в пилотном режиме, продолжает наращивать функционал и улучшать клиентский опыт.

«О конкретных сроках кредитования через DeFi будем готовы говорить после полномасштабного тиражирования выпусков ЦФА. Это следующий этап», — добавил Попов.

В сентябре Попов говорил, что Сбербанк в октябре откроет доступ всем желающим к своей платформе для выпуска и оборота цифровых финансовых активов, также до конца года разрешит на ней операции для физлиц и запустит эмиссию невзаимозаменяемых токенов (NFT).

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