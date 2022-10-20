Шольц: Германия освободилась от зависимости от российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия освободилась от зависимости от российских энергоносителей. Его слова приводит ТАСС.

«Я рад, что нам удалось на европейском уровне достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа в 15%», — сказал канцлер, называя это «сигналом европейской солидарности, также по отношению к нашей стране, которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа».

При этом он подчеркнул, что Германия «была зависимой».

«Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными», — заявил Шольц.

Он поблагодарил граждан за экономию энергии, отмечая, что «каждый киловатт-час, который мы экономим, повышает нашу энергобезопасность».

Федеральное сетевое агентство Германии не исключает, что в стране может возникнуть дефицит газа. Регулятор указал, что Германия сможет избежать дефицита топлива только, если будет «жестко придерживаться» мер по снижению потребления газа на 20%, и три терминала по приему сжиженного природного газа будут введены в эксплуатацию «не позднее начала 2023 года». Еще одним условием агентство назвало «достаточно умеренное» снижение импорта газа в ФРГ и возможное увеличение его экспорта в другие страны Евросоюза.

При ухудшении экспортно-импортной динамики и сокращении доступных запасов с текущих 97 до 51 гигаватт-часа, угроза дефицита газа возникнет «уже в конце февраля», отметил регулятор.