МегаФон модернизировал свой федеральный исследовательский центр

МегаФон откроет в Санкт-Петербурге обновленный федеральный центр исследования и тестирования абонентского оборудования, сообщает пресс-служба компании. В новой лаборатории увеличено количество тестовых зон, это было необходимо сделать на фоне роста числа новых брендов на отечественном рынке.

Помимо смартфонов, планшетов, умных часов и роутеров, теперь эксперты МегаФона смогут тестировать ноутбуки, портативные аккумуляторы, зарядные устройства и еще около десятка новых категорий оборудования. Текущей мощности будет достаточно для тестирования самых современных устройств в течение 10 лет.

Отмечается, что на данный момент это единственная в стране радиолаборатория, которая занимается исследованием работы электроники в российской мобильной сети. Специалисты центра тестируют пользовательское оборудование и дают производителям рекомендации по настройке устройств для их максимально эффективной работы.

В розницу МегаФона все устройства попадают только после тестирования. В компании подчеркнули, что это исключает некорректную работу и дает абонентам возможность использовать весь их потенциал в сети оператора.

Как рассказал руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония, для исследования МегаФон создает тестовые зоны действующих и перспективных технологий – 4G, VoLTE, VoWIFI, 5G.

«Каждое устройство мы проверяем по 250 параметрам независимо от вендора и страны, из которой оно было ввезено. Обновление нашего центра даст возможность в полтора раза увеличить скорость тестирования нового оборудования», — отметил он.

Кроме того, в обновленной лаборатории было в полтора раза увеличено количество базовых станций, а также улучшено качество экранирования в помещениях для тестирования, эта мера не позволяет мобильному сигналу выходить за пределы здания.

В МегаФоне отметили, что открытая в лаборатории тестовая зона для исследования работы устройств в сетях 5G позволит проводить их в любых частотных диапазонах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне 3,4-3,8 ГГц.