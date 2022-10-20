Российские банки заявили о росте переводов за рубеж после начала мобилизации

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Россияне стали чаще отправлять деньги в страны ближнего зарубежья с помощью трансграничных переводов после начала мобилизации, которая стартовала 21 сентября. Слова представителей ВТБ и Тинькофф Банка приводит РБК.

«Клиенты ВТБ с 15 сентября по 15 октября совершили свыше 7 тыс. переводов в дружественные страны на сумму 2,1 млрд руб. с помощью внутреннего сервиса трансграничных переводов. Эти показатели выше на треть по количеству и в два раза по объему значения за период с 15 августа по 15 сентября», — говорится в материале.

Самыми популярными странами для отправлений денежных переводов у россиян за этот период стали Белоруссия, Армения и Казахстан. В общей сложности клиенты ВТБ перевели в страны СНГ более 6,3 млрд рублей и совершили 13 тыс. трансграничных переводов.

У Тинькофф Банка география переводов оказалась иной. У клиентов этой финансовой организации самыми востребованными направлениями стали Узбекистан и Таджикистан. При этом сервис по переводу средств по номеру телефона оказался предпочтителен как для пользователей-нерезидентов, так и для резидентов России, заявил представитель банка.

19 октября аналитики Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана представили данные, согласно которым с 1 июля по 10 октября объем остатков по вкладам и текущим счетам россиян в банках республики вырос на более чем ₽40 млрд, до 678,2 млрд тенге или 88,1 млрд рублей по текущему курсу. За это время в стране также выросло число клиентов финансовых организаций — с 156,4 тыс. до 272,9 тыс. человек (+74%).

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Мобилизация в России
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