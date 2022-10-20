Инженер COWI Уссинг: взорванный «Северный поток» можно починить за несколько месяцев

Главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг заявил, что взорванный «Северный поток» подлежит ремонту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Danmarks Radio.

По его словам, поверхности излома с металлической точки зрения очень чистые, они выглядят гладкой и практически блестящей.

«Это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом. С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной», — рассказал инженер.

Он подчеркнул, что повреждения также могли получить участки, находящиеся на некотором расстоянии от места происшествия. Это могло произойти из-за скачка давления после взрыва, но их можно удалить, приподняв трубу над морским дном.

Уссинг предположил, что ремонтные работы можно выполнить за несколько месяцев.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза (ЕС) усилят меры безопасности на объектах критически важной инфраструктуры из-за опасений повтора актов саботажа в связи с утечкой газа на трубопроводной системе «Северных потоков».