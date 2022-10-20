Инженер COWI Уссинг: взорванный «Северный поток» можно починить за несколько месяцев

close
100%
Swedish Coast Guard/AP

Главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг заявил, что взорванный «Северный поток» подлежит ремонту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Danmarks Radio.

По его словам, поверхности излома с металлической точки зрения очень чистые, они выглядят гладкой и практически блестящей.

«Это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом. С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной», — рассказал инженер.

Он подчеркнул, что повреждения также могли получить участки, находящиеся на некотором расстоянии от места происшествия. Это могло произойти из-за скачка давления после взрыва, но их можно удалить, приподняв трубу над морским дном.

Уссинг предположил, что ремонтные работы можно выполнить за несколько месяцев.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза (ЕС) усилят меры безопасности на объектах критически важной инфраструктуры из-за опасений повтора актов саботажа в связи с утечкой газа на трубопроводной системе «Северных потоков». 

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть