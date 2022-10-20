Россиянам объяснили, когда пенсия может «вырасти» в два раза

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что граждане, работающие или проживающие на Крайнем Севере, имеют право на досрочный выход на пенсию, а также на повышенный размер выплат от государства. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам «северный стаж» предполагает получение гражданами повышенной пенсии, но в любом случае, необходимо подтверждение его наличия и наличия необходимых пенсионных баллов.

Григорьева подчеркнула, что данный стаж определяется по основному месту работы в календарном исчислении, а также в льготном порядке.

Она добавила, что в каждом определенном регионе размер страховой пенсии варьируется, но жители и работники имеют право на увеличение ее выплаты. В республике Карелия отмечается самый низкий коэффициент (1,15), а самые большие для Чукотки, Камчатки, Сахалина и отдельных частей Якутии.

Она добавила, что максимальный размер страховой пенсии — 32493,33 рубля — получит человек, достигший 80 лет с тремя и более иждивенцами.

Ранее юрист, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева посоветовала проверять индивидуальный лицевой счет (ИЛС) на предмет ошибок при начислении пенсионных выплат.