Россиянам объяснили, когда пенсия может «вырасти» в два раза

Эксперт Григорьева: живущие на Крайнем Севере россияне имеют право на повышенную пенсию

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что граждане, работающие или проживающие на Крайнем Севере, имеют право на досрочный выход на пенсию, а также на повышенный размер выплат от государства. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам «северный стаж» предполагает получение гражданами повышенной пенсии, но в любом случае, необходимо подтверждение его наличия и наличия необходимых пенсионных баллов.

Григорьева подчеркнула, что данный стаж определяется по основному месту работы в календарном исчислении, а также в льготном порядке.

Она добавила, что в каждом определенном регионе размер страховой пенсии варьируется, но жители и работники имеют право на увеличение ее выплаты. В республике Карелия отмечается самый низкий коэффициент (1,15), а самые большие для Чукотки, Камчатки, Сахалина и отдельных частей Якутии.

Она добавила, что максимальный размер страховой пенсии — 32493,33 рубля — получит человек, достигший 80 лет с тремя и более иждивенцами.

Ранее юрист, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева посоветовала проверять индивидуальный лицевой счет (ИЛС) на предмет ошибок при начислении пенсионных выплат. 

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть