Полянский заявил, что РФ пока «не убеждена» в необходимости продления зерновой сделки

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что продление зерновой сделки будет зависеть от ее практических результатов для России. Соответствующее заявление он сделал по итогам проведения закрытых консультаций Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Мы будем смотреть на практические результаты [для РФ], а не на попытки выдать желаемое за действительное. Практические результаты пока что очень скромные», — сказал дипломат.

Он также указал, что Москва пока «не убеждена» в необходимости продления зерновой сделки.

Ранее в октябре постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов допустил, что Россия откажется от зерновой сделки, если условия по экспорту зерна и удобрений из РФ не будут выполнены. Он отметил, что Москва уже направила письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу со списком претензий по данному вопросу. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.