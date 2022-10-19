Golden Brown Group: россияне скупали элитное жилье в Бодруме в третьем квартале 2022 года

Россияне бросились скупать недвижимость на популярном турецком курорте Бодрум. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на информацию аналитиков компании Golden Brown Group.

Отмечается, что в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года спрос на элитную недвижимость в Бодруме повысился на 40% относительно второго квартала (апрель — июнь) 2022 года.

В среднем апартаменты на этот турецком курорте стоят €2 млн (около 122,1 млн рублей). За эти деньги можно купить объект площадью 130-150 квадратных метров с тремя спальнями.

Город привлекает иностранных покупателей благоприятным климатом, близостью к морю и развитой курортной инфраструктурой. Эксперты Golden Brown Group предрекли дальнейший рост активности покупателей на рынке недвижимости Бодрума в четвертом квартале.

Ранее 19 октября агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Henley & Partners написало, что в 2022 году недвижимость в Дубае купят четыре тысячи миллионеров. Обеспеченные иностранцы охотно покупают недвижимости в Дубае, поскольку для покупателей в таком случае открывают долгосрочную визу на десять лет.