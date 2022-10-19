Вице-премьер Молдавии Спыну: «Молдовагаз» получит кредит для выплат «Газпрому»

Власти Молдавии откроют кредит молдавской энергетической компании «Молдовагаз» под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя рассчитаться с российской государственной энергетической компанией «Газпром» без риска прекращения поставок. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

«Только что закончилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мы предложили кредит под залог газотранспортной системы страны. Это решение позволит «Молдовагаз» полностью оплатить «Газпрому» потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь», — написал он.

В начале октября сообщалось, что в «Газпроме» указали Молдавии на неоднократные нарушения условий их контракта по сроку оплаты за поставленный газ, в связи с чем предприятие напомнило о своем праве расторгнуть договор «в любой момент».

На прошлой неделе глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия сократила в сентябре потребление природного газа на 37,8% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года из-за усиления энергетического кризиса в республике.

В середине октября министр энергетики Румынии Вирджил Попеску заявил, что румынское государственное предприятие Hidroelectrica продает Молдавии электричество почти в два раза дороже, чем для внутреннего рынка.