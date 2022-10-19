Политолог Марков допустил повторение в Европе и России глобального кризиса 2008 года

Возможное прекращение поставок российского газа в Европу в случае ввода предельных цен на топливо может спровоцировать в регионе повторение глобального финансового кризиса 2008 года. Этот фактор неизбежно ударит и по экономическому потенциалу России, приводит слова политолога Сергея Маркова «Вечерняя Москва».

«Если будет рецессия в наиболее развитых и богатых странах, то есть спад производства и замедление темпов экономического роста, то это приведет к проблемам и в нашей стране. Поскольку стоимость энергоносителей — нефти и газа — упадет в разы», — заявил Марков.

По его словам, в результате этого нефтегазовые доходы России резко сократятся в связи со значительным падением спроса со стороны западных стран.

«Учитывая то, что США пытаются наши ресурсы всячески вытеснить с мирового рынка, то, конечно, опасаться сценария кризиса 2008 года нам тоже нужно», — заключил Марков.

14 октября директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что суммарные потери Евросоюза от запрета на импорт российского газа может привести к сокращению ВВП региона на 3%. При этом на размер экономического ущерба региона также может повлиять холодная зима в Центральной и Восточной Европе.