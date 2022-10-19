Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 9,9% к концу сентября

По итогам сентября годовая инфляция в странах еврозоны увеличилась до рекордных 9,9%. В августе этот показатель находился на уровне 9,1%, сообщается на сайте Статистической службы Евросоюза (Евростата).

«Годовой уровень инфляции в еврозоне составил 9,9% в сентябре 2022 года, по сравнению с 9,1% в августе. Годом ранее этот показатель составлял 3,4%», — говорится в отчете организации.

При этом годовая инфляция в Евросоюзе оказалась еще большей. По итогам сентября цены в регионе увеличились до 10,9%.По сравнению с показателями прошлого года текущая планка выросла почти в три раза.

«Годовая инфляция в Европейском союзе составила 10,9% в сентябре 2022 года, по сравнению с 10,1% в августе. Годом ранее этот показатель составлял 3,6%», — сообщается в докладе.

Самые высокие показатели по итогам первого месяца осени аналитики Евростата зафиксировали в прибалтийских странах. В Эстонии рост цен в годовом выражении составил 24,1%, в Литве — 22,5%, а в Латвии — 22%. Самые низкий уровень инфляции оказался во Франции (6,2%), на Мальте (7,4%) и в Финляндии (8,4%).

13 октября Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) сообщило, что годовая инфляция в ведущей экономике Европы — Германии — ускорилась по итогам сентября до рекордных 10%. Этот показатель достиг самого высокого уровня со времен воссоединения страны. При этом к концу августа среднегодовая инфляция в ФРГ была на уровне 7,9%.