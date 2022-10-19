Курс евро опустился ниже 60 рублей впервые с 10 октября

close
100%
Depositphotos

Курс евро в ходе торгов 19 октября упал ниже 60 рублей впервые с 10 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно динамике торгов, курс евро опускался до 59,99 рубля, а курс доллара находится на отметке 61,4 рубля. Таким образом, отечественная валюта усиливает рост.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13:51 по московскому времени снижается на 15 копеек, до 61,43 рубля, а евро — на 71 копейку, до 60,04 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявлял, что в ближайшее время серьезных колебаний курса валют происходить не будет, а рубль не ослабнет до 80 к доллару. По его словам, это связано с тем, что ситуация на рынке кардинально не меняется.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников также прогнозировал, что курс рубля будет постепенно ослабевать и к 2025 году с 68,1 рубля достигнет отметки в 72,2 рубля по отношению к доллару.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть