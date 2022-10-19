Курс евро опустился ниже 60 рублей впервые с 10 октября

Курс евро в ходе торгов 19 октября упал ниже 60 рублей впервые с 10 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно динамике торгов, курс евро опускался до 59,99 рубля, а курс доллара находится на отметке 61,4 рубля. Таким образом, отечественная валюта усиливает рост.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13:51 по московскому времени снижается на 15 копеек, до 61,43 рубля, а евро — на 71 копейку, до 60,04 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявлял, что в ближайшее время серьезных колебаний курса валют происходить не будет, а рубль не ослабнет до 80 к доллару. По его словам, это связано с тем, что ситуация на рынке кардинально не меняется.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников также прогнозировал, что курс рубля будет постепенно ослабевать и к 2025 году с 68,1 рубля достигнет отметки в 72,2 рубля по отношению к доллару.