Эрдоган заявил, что Европа может получать российский газ через Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным о создании газового хаба для снабжения Европы топливом. Его слова передает РИА Новости.

Эрдоган отметил, что европейские страны сейчас думают о том, как обеспечить себя энергией грядущей зимой.

«У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба», — рассказал турецкий президент.

По словам Эрдогана, в разговоре с ним Владимир Путин сам объявил, что Европа может использовать российский газ через Турцию.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что у страны есть вся необходимая инфраструктура для создания на своей территории международного газового хаба.

Газета Yeni Şafak также писала, что ученые турецкого университета разработали проект газового хаба, который позволит транспортировать до 75 млрд кубометров топлива в год.