«Ведомости»: в правительстве обсуждают расформирование компании «Роснано»

В правительстве обсуждают расформирование компании «Роснано», пишут «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников и источник, близкий к компании.

Сообщается, финансовые проблемы института развития усугубились после введения санкций против Российской Федерации.

Компания фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства.

Чиновники сомневаются, что поддержка «Роснано» за счет бюджета будет целесообразна. Поступило предложение ликвидировать компанию. В частности, эту идею поддерживает министр финансов Антон Силуанов. Он написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, где предлагает более интенсивную реализацию активов и сохранение части портфельных компаний «Роснано», важных для технологического развития страны. Силуанов предложил их передать в другие профильные госкорпорации.

Существует и альтернативный вариант, он подразумевает расчистку баланса и сохранение института развития как центра компетенций по инновациям. На «Роснано» рассчитывают в решении задач с импортозамещением.

Ранее сообщалось, что «Росатом» и «Роснано» разработают систему переработки промышленных отходов.