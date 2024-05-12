В ГД РФ рассказали, сколько времени надо депутатам на утверждение вице-премьеров

Государственной думе РФ понадобится более шести часов на обсуждение кандидатур заместителей премьер-министра страны. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Законодатель уточнил, что на пленарном заседании 13 мая должен будет выступить каждый из претендентов в вице-премьеры. Кроме того, депутаты намерены задать кандидатам различные вопросы и послушать речи представителей парламентских комитетов.

«Мы посмотрели хронометраж. У нас получается, что для того, чтобы обсудить кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, Государственной думе потребуется более шести часов», — сказал Володин.

Также он добавил, что все кандидаты в вице-премьеры страны являются профессиональными и опытными людьми.

Вечером 11 мая глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента состав нового правительства страны. В частности, он предложил назначить Дениса Мантурова своим первым заместителем. В прошлом составе правительства чиновник одновременно занимал должности вице-премьера и главы министерства промышленности и торговли.

Кроме того, премьер-министр предложил назначить Марата Хуснуллина и Дмитрия Патрушева заместителями главы правительства. То же касается Дмитрия Чернышенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, регулирующий количество министерств в новом правительстве страны.