LRC: число компаний со словом «Россия» в названии выросло в Гонконге почти втрое

С конца февраля в Гонконге зафиксировали почти троекратное увеличение количества компаний со словом «Россия» в названии в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает портал HK01 со ссылкой на исследование компании Liber Research Community (LRC).

«С момента обострения конфликта на Украине 24 февраля по 10 октября в Гонконге было зарегистрировано 35 новых компаний с названием «Россия». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в Гонконге было зарегистрировано всего 13 подобных фирм», — говорится в материале.

Аналитики компании Liber Research Community (LRC) связали такую тенденцию с намерением компаний уклониться от действия международных санкций против Москвы. При этом подобные фирмы в Гонконге в некоторых случаях могут быть не из России.

«Компании с зарегистрированным названием «Россия» могут быть подставными, которые не имеют ничего общего со страной. В некоторых случаях обыски не дали разъяснения касательно возможного происхождения источников финансирования подобных фирм. Тем не менее количество регистраций «российских» компаний все еще можно рассматривать как отражение более тесных экономических связей между Гонконгом и Москвой», — сообщается в статье.

16 июня представители «Тинькофф Инвестиций» заявили о совместном с руководством СПБ Биржи предоставить инвесторам доступ к торгам ценными бумагами с листингом на Гонконгской бирже. В условиях международных санкций вопрос выхода на новые рынки стал принципиальным. Это позволит клиентам сформировать более диверсифицированный и устойчивый к рискам портфель.