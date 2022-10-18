Отраслевой омбудсмен Миронов заявил о скором восстановлении посещаемости столичных ресторанов

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Victoria & Albert's/Disney

Уровень посещаемости ресторанов Москвы скоро восстановится после спада в августе 2022 года. Слова омбудсмена в сфере столичного ресторанного бизнеса Сергея Миронова приводит РИА-Недвижимость.

«Любой спад держится какое-то время, и я считаю, что эта неделя уже будет восстановительная», — заявил Миронов в кулуарах 25-й международной выставки индустрии гостеприимства «ПИР Экспо».

По его словам, спад посещаемости московских ресторанов в августе был связан не с экономической обстановкой в регионе, а скорее вызван депрессивными настроениями жителей столицы. Окончательно же «добила» ситуацию мобилизация в конце сентября.

«В конце августа было падение, а до этого все летние месяцы отрасль фиксировала рост, но потом, в конце сентября, с началом частичной мобилизации все рухнуло. Спад, на мой взгляд, не экономический, он депрессивный. Потребитель ходит в рестораны за эмоциями. Это в столовые он ходит поесть, поэтому в столовых и на ланчах спада нет. Он есть в ресторанах и вечерней посадке», — заключил Миронов.

23 августа газета «Коммерсантъ» сообщила о худшей за последние пять лет посещаемости московских ресторанов по итогам августа. В последний месяц лета трафик оказался ниже прошлогоднего уровня на 11%. При этом в июне и июле этот показатель рос на 43% и 37% соответственно.

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