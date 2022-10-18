Греция в 2,5 раза увеличила импорт из России

Греция примерно в 2,5 раза увеличила импорт товаров из России в 2022 году, сообщает газета «Известия».

Согласно опубликованным данным, стоимость импорта с января по август 2022 года составила €5,727 млрд. Он увеличился на 137,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также рост поставок был зафиксирован в минувшем августе. В этом месяце импорт из России составил €1,207 млрд, что на 178,3% выше, чем в августе 2021 года.

Большую часть импорта сформировали нефть, газ, продукты их переработки и необработанный алюминий.

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