Торгпред Жиганшин: аналог SWIFT между Россией и Ираном может заработать в ближайшие месяцы

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Торговый представитель России в Иране Рустам Жиганшин заявил, что аналог межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT между РФ и Ираном может начать работу в ближайшие месяцы. Его слова в ходе встречи с членами Торгово-промышленной палаты Ирана в Тегеране передает ТАСС.

Жиганшин уточнил, что решение о создании аналога системы SWIFT будет принято на заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

«Если страны смогут достигнуть окончательного соглашения по этому вопросу, система сможет начать функционировать уже в ближайшие два-три месяца», — подчеркнул торговый представитель.

Ранее сообщалось, что европейские банки массово прекратили принимать SWIFT-переводы из российских банков на фоне ужесточения санкций против России.

До этого председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам стран Евросоюза призвал отключить от SWIFT все российские и белорусские банки.

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