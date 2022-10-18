Вице-премьер Спыну заявил, что риск неплатежей Молдавии «Газпрому» отразится на Приднестровье

Очередной риск неплатежей «Газпрому» со стороны Молдавии может привести к тому, что пострадает Приднестровье. Об этом в эфире молдавского PRO TV заявил вице-премьер Андрей Спыну.

«В случае снижения или прекращения поставок газа российским концерном «Газпром» Приднестровье тоже столкнется с серьезной проблемой и будет вынуждено покупать его по рыночной цене с обязательной предоплатой», — отметил Спыну.

По его словам, Кишинев уже не раз получал предупреждение о возможном отключении от поставок газа при невыполнении контрактных обязательств. Поэтом власти страны рассматривают возможность помощи жителям в случае необходимости.

Он добавил, что у Молдавской ГРЭС есть запас угля на два месяца. При этом Приднестровье закупает уголь, возможно, дрова, но все равно будет вынуждено закупать газ. Поэтому администрация Тирасполя должна признать, что не справляется ситуацией. В свою очередь будет найдено решение сложившейся проблемы для всех граждан.

17 октября руководитель Молдавско-российского делового союза, экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и правительство республики провоцируют «Газпром» на расторжение контракта на поставку газа.