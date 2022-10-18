Показатели «кадрового голода» в промышленности упали в октябре до минимума с 1996 года

Оценка достаточности персонала предприятиями упала до минимума с 1996 года в октябре 2022 года, до минус 28 процентных пунктов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные опроса лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) им. Гайдара.

Рекордный «кадровый голод» в промышленности был зафиксирован на фоне оттока кадров, который произошел из-за частичной мобилизации и уклонениия от нее. Кроме того, дефицит персонала наблюдается на фоне навеса избыточных производственных мощностей. При этом предыдущий антирекорд был в январе 2022 года, тогда оценка достаточности персонала предприятиями была на уровне минус 24 п.п.

По данным исследования, индекс промышленного оптимизма упал с 11,4 п.п. до 0,4 п.п., но не ушел в минусовую зону. При этом минусовые показатели у этого индекса были в мае 2020 года на фоне многочисленных коронавирусных ограничений.

В опросе указали, что оценка запасов готовой продукции практически не изменилась, что говорит о контроле предприятиями за своими накоплениями на складах. Кроме того, самим предприятиям не грозит реальный дефицит кадров из-за скрытой безработицы. Речь идет о том, что в скрытую безработицу входит излишняя рабочая сила, которая занята на производстве, но фактически является лишней.

В средине августа Tadviser сообщил, что российские компании заметили резкое увеличение оставшихся без работы сотрудников, имеющих опыт в иностранных IT-компаниях, таких как Microsoft, SAP, HP, IBM и Siemens.