Показатели «кадрового голода» в промышленности упали в октябре до минимума с 1996 года

Эксперты рынка заявили о рекордном «кадровом голоде» в промышленности

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Оценка достаточности персонала предприятиями упала до минимума с 1996 года в октябре 2022 года, до минус 28 процентных пунктов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные опроса лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) им. Гайдара.

Рекордный «кадровый голод» в промышленности был зафиксирован на фоне оттока кадров, который произошел из-за частичной мобилизации и уклонениия от нее. Кроме того, дефицит персонала наблюдается на фоне навеса избыточных производственных мощностей. При этом предыдущий антирекорд был в январе 2022 года, тогда оценка достаточности персонала предприятиями была на уровне минус 24 п.п.

По данным исследования, индекс промышленного оптимизма упал с 11,4 п.п. до 0,4 п.п., но не ушел в минусовую зону. При этом минусовые показатели у этого индекса были в мае 2020 года на фоне многочисленных коронавирусных ограничений.

В опросе указали, что оценка запасов готовой продукции практически не изменилась, что говорит о контроле предприятиями за своими накоплениями на складах. Кроме того, самим предприятиям не грозит реальный дефицит кадров из-за скрытой безработицы. Речь идет о том, что в скрытую безработицу входит излишняя рабочая сила, которая занята на производстве, но фактически является лишней.

В средине августа Tadviser сообщил, что российские компании заметили резкое увеличение оставшихся без работы сотрудников, имеющих опыт в иностранных IT-компаниях, таких как Microsoft, SAP, HP, IBM и Siemens.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть