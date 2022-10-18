Экономист Пас Невес назвал потолок цен на нефть возможностью Запада ограничить доходы России

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Западные страны хотят ввести предельные цены на российскую нефть из-за желания ограничить доходы России, а не для стабилизации на мировом энергорынке. Об этом ТАСС заявил специалист бразильского экспертного аналитического центра «Фонд Жетулиу Варгаса» Леонарду Пас Невес.

«Истинный смысл заключается не в стабилизации рынка, а в том, чтобы попытаться ограничить текущие поступления в Россию, выросшие в связи с увеличением стоимости углеводородного сырья», — отметил Пас Невес.

По его словам, западные страны серьезно просчитались, когда не смогли спрогнозировать рост цен на энергоресурсы после введения санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Кроме того, многие страны вряд ли поддержат введение потолка цен на нефть, так как Индия и Китай уже покупают ее у России с хорошим дисконтом.

Он добавил, что спрогнозировать итог антироссийских санкций сложно из-за того, что подобного прецедента раньше не было. Также непредсказуемы решения третьих стран по этому вопросу. Кроме того, несмотря на серьезное давление Запада, России есть чем ответить.

17 октября нефтяной аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли заявил, что Россия не будет продавать свою нефть по установленной западными странами цене, потому что этот вопрос для Москвы является «политическим».

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