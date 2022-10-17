«Роснефть» объявила о намерении прекратить листинг GDR на Лондонской бирже

«Роснефть» направила запрос британскому регулятору и Лондонской фондовой бирже (LSE) о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР). Согласно сообщению компании, ожидается, что делистинг пройдет 14 ноября.

Уточняется, что решение о делистинге последовало после того, как 15 августа 2022 г. банк-депозитарий J.P.Morgan Chase Bank, N.A. уведомил компанию о расторжении депозитарного соглашения.

В марте этого года LSE остановила торги ценными бумагами российских компаний на неопределенный срок. Решение биржи затронуло 27 компаний, в том числе «Роснефть».

В ответ на этот шаг, в апреле 2022 года, президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. По закону после делистинга расписки будут конвертированы в российские ценные бумаги.

Владельцы ГДР могут конвертировать их в депонированные акции «Роснефти», отмечают в компании.

По мнению эксперта аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерия Андрианова, делистинг ГДР «Роснефти» с Лондонской фондовой биржи – «скорее позитивный момент для компании».

На сегодняшний день по объему торгов и рыночной капитализации торгуемых компаний LSE уступает не только американским, но и китайским и японским площадкам — Шанхайской, Шэньчжэньской, Токийской фондовым биржам, отметил эксперт.

Более того, подчеркнул он, аналогичные лондонской бирже показатели имеют панъевропейская Euronext, гонконгская, франкфуртская биржи, аравийская Tadawul, а также ряд индийских площадок.

Андрианов напомнил об опубликованном в конце сентября исследовании компании EY, согласно которому лондонская биржа не вошла в топ-10 мировых бирж по количеству IPO и объему привлеченных средств. Выше оказались Шанхай, Шеньчжень, Южная Корея, Гонконг, Франкфурт, Дубай, Нью-Йорк, Бомбей, Абу-Даби, Сингапур.

«Все это свидетельствует об утрате Лондоном лидирующего статуса мирового финансового центра, который еще 10-15 лет назад выгодно отличал этот город от других площадок для привлечения акционерного капитала. И выхода из этого нисходящего тренда в обозримом будущем не видно — экономика Великобритании на спаде, по мнению многих экономистов и аналитиков, уже вошла в рецессию», — заявил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что за последнее время делистинг с лондонской биржи провели многие российские и зарубежные компании.

Андрианов считает , что «Роснефти» стоит обратить внимание на азиатские площадки, которые являются сегодня «одними из самых привлекательных с точки зрения оборота и привлекаемых средств», в частности — Шанхайскую фондовую биржу.