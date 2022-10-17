Центробанк примет решение по ключевой ставке в октябре с учетом трех факторов

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Совет директоров Банка России (ЦБ) примет итоговое решение по ключевой ставке на заседании 28 октября, руководствуясь тремя факторами. Среди них — динамика инфляции, инфляционные ожидания и рост ставок на рынке, приводит слова заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина «Интерфакс».

«Совет директоров рассмотрит все (вышеперечисленные — «Газета.Ru») факты и показатели и примет решение на основании обновленного прогноза», — заявил Заботкин.

В сентябре ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5% и не стал давать рынку сигнал о своих будущих действиях. В настоящее время валютный регулятор воспользуется тем же правом, пояснил он.

«Для нас важными точками являются инфляционные ожидания, которые в августе-сентябре шли наверх по населению, по предприятиям ценовые ожидания перестали снижаться. Сейчас мы получим эти точки до заседания совета директоров. Это будет также важным фактором при принятии решения», — заключил Заботкин.

16 сентября Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 7,5% годовых. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, а также процесса структурной перестройки экономики.

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