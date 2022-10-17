Объем урожая в России по итогам 2022 года станет рекордным и превысит 140 млн тонн

Урожай зерна в России может составить более 140 млн тонн по итогам 2022 года. Этот показатель должен стать рекордным, приводит слова главы Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского ТАСС.

«Даже если вычесть все максимально возможные приписки, у нас все равно исторический рекорд по урожаю — он никак не меньше 140 с лишним миллионов тонн», — заявил Злочевский.

Он напомнил, что предыдущий рекорд урожая зерновых в размере 135,4 млн тонн был получен в России по итогам 2017 года. Однако у таких высоких значений могут быть и негативные для рынка последствия.

«Но у нас довольно серьезные и существенные последствия от этого урожая: внутренние цены обвалились до абсолютно неприемлемого уровня и находятся сейчас на уровне себестоимости. Крестьяне по этой причине не готовы продавать и транспортируют зерно на склады, на элеваторы, в амбарах складывают, ожидая лучших времен», — пояснил Злочевский.

По этой причине основной мерой поддержки российских зерновых производителей станет увеличение экспортных показателей. Однако этому пока мешают международные санкции, отметил он.

«Нам надо по-хорошему экспортировать не меньше 60 млн тонн зерна, но с такими темпами эти показатели недостижимы. И это в конечном итоге приводит состояние рынка к очень низким внутренним ценам», — заключил Злочевский.

6 октября глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что в 2022 году в стране будет собран рекордный урожай зерна объемом 150 млн тонн. Из них 100 млн тонн придется на сборы пшеницы. Ожидаются также рекордные урожаи масличных, фруктов и тепличных овощей.