Путин разрешил продажу завода Schneider Electric в Самаре российскому инвестору

Компания «Акрон Индустрия» получила разрешение на сделку по приобретению 22,5 млн акций самарского АО «СЭЩ Холдинг», принадлежащих Schneider Electric Industries SAS. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина.

«В соответствии с пунктом 5 указа Президент РФ от 5 августа 2022 года № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» разрешить совершение акционерным обществом «АКРОН ИНДУСТРИЯ» сделки по приобретению 22 500 000 штук обыкновенных акций непубличного акционерного общества «СЭЩ Холдинг», принадлежащих ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК ИНДУСТРИ АО (SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS)», — сообщается в распоряжении президента.

Schneider Electric — французская энергомашиностроительная компания. Она производит оборудования для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных. Подразделения компании успешно работают более чем в 100 странах мира, а на территории России у нее было пять заводов.

27 апреля Schneider Electric решила продать свои активы в России местному инвестору. Благодаря этому решению компания рассчитывает списать до €300 млн чистой балансовой стоимости.

4 июля Schneider Electric в России сменила название на Systeme Electric. Эта компания продолжит производить розетки, выключатели и системы для электроподстанций.