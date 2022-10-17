Путин разрешил продажу завода Schneider Electric в Самаре российскому инвестору

close
100%
Global Look Press

Компания «Акрон Индустрия» получила разрешение на сделку по приобретению 22,5 млн акций самарского АО «СЭЩ Холдинг», принадлежащих Schneider Electric Industries SAS. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина.

«В соответствии с пунктом 5 указа Президент РФ от 5 августа 2022 года № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» разрешить совершение акционерным обществом «АКРОН ИНДУСТРИЯ» сделки по приобретению 22 500 000 штук обыкновенных акций непубличного акционерного общества «СЭЩ Холдинг», принадлежащих ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК ИНДУСТРИ АО (SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS)», — сообщается в распоряжении президента.

Schneider Electric — французская энергомашиностроительная компания. Она производит оборудования для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных. Подразделения компании успешно работают более чем в 100 странах мира, а на территории России у нее было пять заводов.

27 апреля Schneider Electric решила продать свои активы в России местному инвестору. Благодаря этому решению компания рассчитывает списать до €300 млн чистой балансовой стоимости.

4 июля Schneider Electric в России сменила название на Systeme Electric. Эта компания продолжит производить розетки, выключатели и системы для электроподстанций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть