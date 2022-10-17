Золото из США начало массово «мигрировать» в страны Азии

Американское золото массово «мигрирует» в восточные страны из-за роста экономик региона и ситуации вокруг Украины, сообщает ФАН.

В последнее время этот драгметалл пользуется высокой популярностью на рынке Азии, тогда как западные инвесторы утрачивают к нему интерес. Одна из ключевых причин происходящей «великой миграции» кроется в росте восточных экономик. Другой причиной является спецоперация ВС РФ на Украине, указывается в публикации.

По информации китайских СМИ, рост процентных ставок в западных странах сократил инвестиционную привлекательность золота, что вызвало его перетекание на восточные рынки.

Речь идет о том, что западные инвесторы распродают драгоценный металл, а азиатские — скупают дешевые ювелирные украшения и слитки.

Эксперты рынка считают, что «утечка золота на восток» демонстрирует коррективы в экономическом ландшафте в масштабах всего мира.

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