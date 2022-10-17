Энергетик Варнасери назвал Иран возможным хабом для транзита топлива из РФ в другие страны

Иран может стать хабом для поставок нефти и газа из России в другие страны. Об этом заявил агентству Shana член комиссии Меджлиса (парламента) по энергетике Алиреза Варнасери.

«Иран может быть хабом для транзита российских нефтегазовых продуктов в другие страны», — отметил Варнасери.

По его словам, Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти и газа в мире, одновременно с этим являясь стратегическим партнером Ирана в энергетике. Поэтому сотрудничество двух стран помогает разработке месторождений нефти и газа в Иране.

16 октября Иран запустил первый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) El Palito на территории Венесуэлы мощностью в 100 тыс. баррелей в сутки.

До этого РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра нефти Ирана Ахмада Асадзаде сообщили, что Иран готов к своповым поставкам российского природного газа. Он не исключил, что поставки могут состояться до конца 2022 года. Но для этого нужно, чтобы Россия согласовала данный вопрос с Туркменией. Предполагается, что маршрут транзита будет проходить через эту страну.