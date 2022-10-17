В США шокированы «пощечиной» Байдену от саудитов

The Hill: решение о сокращении добычи нефти стало оскорбительным для президента Байдена

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Bandar Algaloud/Reuters

Члены Конгресса США призвали сократить поставку вооружения и военную поддержку Саудовской Аравии в ответ на решение королевства сократить добычу нефти. Об этом пишет The Hill.

По информации издания, член палаты представителей Ро Ханна от Калифорнии и сенатор Ричард Блюменталь от штата Коннектикут внесли законопроект, запрещающий экспорт оружия, вспомогательного оборудования, запасных и ремонтных частей, а также техническую и материально-техническую поддержку Саудовской Аравии в течение одного года.

«Решение о [сокращении. — «Газета.Ru»] добыче нефти — это пощечина президенту Байдену, который в июле ездил в Саудовскую Аравию с явной целью убедить режим увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать влияние санкций на Россию, надеясь, что это приведет к сокращению цен на газ в США», — пишет автор статьи.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Бахрейн, Оман и Ирак поддержали решение стран — участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти.

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