В США шокированы «пощечиной» Байдену от саудитов

Члены Конгресса США призвали сократить поставку вооружения и военную поддержку Саудовской Аравии в ответ на решение королевства сократить добычу нефти. Об этом пишет The Hill.

По информации издания, член палаты представителей Ро Ханна от Калифорнии и сенатор Ричард Блюменталь от штата Коннектикут внесли законопроект, запрещающий экспорт оружия, вспомогательного оборудования, запасных и ремонтных частей, а также техническую и материально-техническую поддержку Саудовской Аравии в течение одного года.

«Решение о [сокращении. — «Газета.Ru»] добыче нефти — это пощечина президенту Байдену, который в июле ездил в Саудовскую Аравию с явной целью убедить режим увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать влияние санкций на Россию, надеясь, что это приведет к сокращению цен на газ в США», — пишет автор статьи.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Бахрейн, Оман и Ирак поддержали решение стран — участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти.