El País: Брюссель хочет централизовать не менее 15% закупок хранящегося в Евросоюзе газа

Еврокомиссия завершает работу над пакетом мер для перезапуска своей инициативы по совместным закупкам газа, пишет испанская газета El País.

В материале говорится, что предложение будет носить добровольный характер, но ЕК гарантирует минимальное участие, устанавливая, что 15% мощностей хранилищ стран должны быть заполнены приобретаемым через европейский центральный пункт газом.

Планируется, что главы государств и правительств стран-участников одобрят новые меры для борьбы с энергетическим кризисом на ближайшем саммите.

Брюссель указывает, что в результате конкуренции друг с другом из-за поставщиков страны сообщества спровоцировали рост цен на газ. Теперь же ЕК предполагает, что ЕС улучшит переговоры с поставщиками, если закупки будут проводиться совместно. Газета уточняет, что Брюссель сумел привлечь к инициативе Германию.

Авторы отметили, что ЕС удалось значительно снизить потребление газа из России после начала спецоперации на Украине. В настоящее время запасы «голубого топлива» в Евросоюзе превышают 91%. однако цены на газ и электроэнергию чрезвычайно высоки и нестабильны. Евросоюз может воспользоваться единым рынком для продвижения совместных закупок топлива и удержания рыночных цен под контролем.

Кроме этого, издание отмечает, что большинство стран в сообществе поддерживают введение предела цен на газ, но не могут сойтись на том, как сделать это.

Ранее нефтяной аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли высказал мнение, что Россия не будет продавать свою нефть по установленной западными странами цене, потому что, по его его мнению, этот вопрос для Москвы является «политическим».