В Белом доме сообщили об «остывании» разогнавшейся от инфляции экономики

Экономический советник Белого дома Сесилия Роуз в эфире телеканала CNN заявила, что администрация Соединенных Штатоы видит признаки того, что «раскаленная» по причине рекордной за десятилетия инфляции экономика страны начинает «остывать», передает РИА «Новости».

Таким образом она выступила в защиту президента Джо Байдена.

«Мы усматриваем признаки того, что наша раскаленная экономика начинает остывать. И потому мы знаем, что из-за ее мощи … мы находимся в лучшем положении, чем большинство других стран», — пояснила советник Белого дома.

Она пояснила, что многие из предпринятых мер по борьбе с инфляцией проявят свой эффект только в следующем году.

Ранее телеведущий Fox News Дэн Бонгино обвинил Байдена в обмане американцев для демонстрации «более красивой картины» о состоянии страны.

До этого сообщалось, что уровень базовой инфляции в США достиг максимума с 1982 года.