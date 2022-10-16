Акции производителя электромобилей Tesla обвалились на 50% за год

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Global Look Press

Стоимость акций американской компании Tesla миллиардера Илона Маска за год упала практически в два раза. Об этом сообщает Bloomberg.

По итогам торгов на фондовом рынке США стоимость упала до $204,99 за штуку. При этом максимальная цена акций компании была зафиксирована 4 ноября 2021 года, когда они торговались по $409,97 за штуку. Кроме того, рыночная капитализация компании также упала и к 15 октября 2022 года была на уровне $642 млрд.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что акции Tesla обвалились из-за того, что сейчас наблюдается общий обвал на фондовых рынках в США. Кроме того, у компании появились и свои проблемы. В частности, речь идет о снижении поставок автомобилей в третьем квартале из-за сложностей с логистикой.

По словам экспертов, на объем выпуска автомобилей также повлияли коронавирусные ограничения в Шанхае, где расположен один из крупнейших заводов компании. Еще на спрос влияют растущие цены на автомобили.

3 октября акции Tesla, опустившиеся на 7% в понедельник на фоне публикации данных за третий квартал, продолжили падение после предложенных главой компании Илоном Маском условий для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

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