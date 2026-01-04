В Совфеде призвали «европейских вассалов» США приготовиться

Клишас: США отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария

Президент США Дональд Трамп отказал «в праве на суверенитет» всем странам Западного полушария, написал в своем Telegram-канале написал российский сенатор Андрей Клишас. Также он призвал «приготовиться» европейских «вассалов» США.

«Очень содержательное общение Трампа с журналистами. США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться», — отметил Клишас.

В выступлении перед прессой 3 января Трамп отметил, что США больше не забывает о «доктрине Монро», которая объявила Западное полушарие зоной исключительных интересов США и предусматривала невмешательство европейских государств в дела Америки. Глава Белого дома подчеркнул, что в новой стратегии безопасности США, опубликованной в декабре 2025 года, «американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет поставлено под сомнение».

Также 3 января Клишас написал, что после удара США по Венесуэле можно ждать «санкции стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства».

3 января 2026 года США ударили по военным и гражданским объектам в Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену. Американцы предъявили Мадуро обвинения в наркотерроризме, руководстве картелем Cartel de los Soles и других преступлениях. Исполнять обязанности президента будет вице-президент республики Делси Родригес.

При этом Трамп отметил, что Вашингтон возьмет на себя управление Венесуэлой на переходный период и отметил, что операция США является предупреждением для тех, кто угрожает американскому суверенитету.

Ранее Фицо назвал атаку США на Венесуэлу доказательством распада миропорядка.