На Северном Кипре анонсировали старт непрямых полетов из Москвы на остров

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Министр общественных работ и транспорта самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы заявил, что авиакомпании начнут непрямые полеты из Москвы на остров с марта 2023 года. Об этом он сказал в эфире телеканала TV2020.

По его словам, самолеты будут направляться из Москвы в кипрский Эрджан через Анталью. Арыклы не упомянул, идет ли речь о государственных или частных переводчиках. Однако отметил, что они «зарегистрировались в ТРСК» с получением права совершать посадки на севере Кипра.

23 сентября турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на источники сообщала, что авиарейсы из России на Северный Кипр с пересадкой в Анталье стартуют в ноябре, они будут следовать из Москвы ежедневно.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакие решения об организации авиаперелетов из России на Северный Кипр не принимались.

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