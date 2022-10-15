«Известия»: компании с «российскими корнями» стали чаще переезжать в офшоры России

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В 2022 году 49 международных организаций с «российскими корнями» на фоне введения санкций в отношении России зарегистрировались в отечественных офшорах — специальных административных районах (САР). Это почти в два раза больше, чем за весь 2021 год, сообщают «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

Специальными административными районам в РФ являются территории с гибким режимом налогового и валютного регулирования для компаний, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую. Таких района в Росси два. Один находится на острове Октябрьский в Калининградской области, а другой на острове Русский в Приморье.

По данным Минэкономразвития, на конец сентября в САР зарегистрировано 107 участников: 106 международных компаний и один фонд.

С начала этого года в офшоры переехали 49 компаний, при этом за весь 2021 год там зарегистрировались лишь 27 организаций, отмечает издание.

Как рассказал директор департамента сопровождения САР «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) Павел Шейка, в 2022 году произошел взрывной рост интереса к САР на острове Русский со стороны иностранных компаний с российским участием. Количество резидентов в офшоре увеличилось более чем вдвое. На данный момент там зарегистрировано 11 международных компаний.

В САР на острове Русский, в частности, зарегистрированы такие компании, как «Интеррос Капитал», структуры Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), ПАО «Полюс». Еще с 17 компаниями ведется работа по возможности их редомициляции, то есть перерегистрации компаний на эту территорию.

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов уточнил, что Кипр является основной юрисдикцией, откуда компании переезжают в российские офшоры.

По его словам, в связи с заинтересованностью компаний в переезде в САР ведется работа по дальнейшей настройке регулирующего такие районы законодательства. Он отметил, что в том числе обсуждается возможность продления действия упрощенного порядка регистрации в этих районах на 2023 год.

В мае сообщалось, что россиянам предлагали открыть банковские счета в офшорах в связи с введенными против РФ санкциями.

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